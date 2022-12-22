Стивен Спилберг назвал любимый фильм Скорсезе

Стивен Спилберг назвал «Славных парней» любимым фильмом Мартина Скорсезе

Режиссер Стивен Спилберг рассказал, какой фильм коллеги Мартина Скорсезе ему больше всего нравится. Его слова передает Variety.

Так, любимым фильмом Скорсезе Спилберг назвал «Славных парней». «[Герои фильма] Генри Хилл, Джимми Гент, Томми ДеВито, Поли, Карен, Билли Бэттс... Стоит лишь упомянуть некоторые из этих имен, и меня охватывает внезапное и непреодолимое желание снова посмотреть "Славных парней" Мартина Скорсезе. Я сбился со счета, сколько раз я пересматривал этот великий кинематографический шедевр с блестящим сценарием Николаса Пиледжи и Скорсезе и одним из величайших актерских ансамблей в истории кино».

Спилберг отметил игру Роберта Де Ниро, Джо Пеши, Рэя Лиотты и других актеров, уточнив, что в картине нет фоновых ролей. Он также заявил, что фильм обладает опьяняющей энергией, которая проявляется не только в режиссуре, но также в музыке и закадровом голосе.

«У всех есть любимый фильм Скорсезе. Этот ["Славные парни"] — мой любимый, наряду с "Бешеным быком"», — резюмировал он.

Ранее Спилберг пожалел о последствиях выхода фильма «Челюсти».