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12:17, 22 декабря 2022Культура

Стивен Спилберг назвал любимый фильм Скорсезе

Стивен Спилберг назвал «Славных парней» любимым фильмом Мартина Скорсезе

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Режиссер Стивен Спилберг рассказал, какой фильм коллеги Мартина Скорсезе ему больше всего нравится. Его слова передает Variety.

Так, любимым фильмом Скорсезе Спилберг назвал «Славных парней». «[Герои фильма] Генри Хилл, Джимми Гент, Томми ДеВито, Поли, Карен, Билли Бэттс... Стоит лишь упомянуть некоторые из этих имен, и меня охватывает внезапное и непреодолимое желание снова посмотреть "Славных парней" Мартина Скорсезе. Я сбился со счета, сколько раз я пересматривал этот великий кинематографический шедевр с блестящим сценарием Николаса Пиледжи и Скорсезе и одним из величайших актерских ансамблей в истории кино».

Спилберг отметил игру Роберта Де Ниро, Джо Пеши, Рэя Лиотты и других актеров, уточнив, что в картине нет фоновых ролей. Он также заявил, что фильм обладает опьяняющей энергией, которая проявляется не только в режиссуре, но также в музыке и закадровом голосе.

«У всех есть любимый фильм Скорсезе. Этот ["Славные парни"] — мой любимый, наряду с "Бешеным быком"», — резюмировал он.

Ранее Спилберг пожалел о последствиях выхода фильма «Челюсти».

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Дениза Мацаева
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