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08:35, 22 декабря 2022Россия

Депутат Госдумы высказался о возможности сохранить СССР

Депутат Никонов: СССР нужно было сохранить, Союз был формой существования России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что распад Советского союза в 1991 не был неизбежен, и его нужно было сохранить. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, Союз был формой существования России как общей родины всех людей, которые там родились. При этом распад государства стал результатом бездействия его руководства, считает Никонов.

«Конечно, распад СССР не был неизбежен», — заверил Никонов.

30 декабря 2022 года будет отмечаться 100-летие со дня образования СССР. Союз просуществовал с 1922 по 1991 год.

Ранее бывший глава Совета министров СССР, член Совета Федерации РФ Николай Рыжков посоветовал воссоздать Советский Союз по принципу Евросоюза (ЕС). По словам политика, не стоит копировать то государство, которое существовало до 1991 года, но можно сделать это «близко к европейскому объединению, где есть основа — Евросоюз и его органы».

Марина Совина
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