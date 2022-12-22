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16:15, 22 декабря 2022Россия

В Генштабе заявили об ожесточенном характере боев с самого начала СВО

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: бои носят ожесточенный характер с начала спецоперации

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

С самого начала специальной военной операции (СВО) на Украине боевые действия носят ожесточенный характер. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Надо отметить, что боевые действия развернулись на обширной территории и носили с самого начала ожесточенный характер», — сказал военнослужащий.

По его словам, контроль над Луганской народной республикой (ЛНР) был установлен в результате активных наступательных действий группировок войск. Мариуполь был взят с минимальными потерями. Кроме того, удалось установить контроль над побережьем Азовского моря, а также Херсонской и Запорожской областями.

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1 декабря 2022

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в личном составе и технике, отметил Герасимов. Однако за счет поставок вооружения от стран Запада, а также проведенной на Украине мобилизации ВСУ продолжили активное сопротивление.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала российской спецоперации украинская армия понесла значительные потери. По утверждению министра, была уничтожена существенная часть вооружения и техники, имевшаяся у Вооруженных сил Украины на момент начала СВО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР.

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Никита Абрамов
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