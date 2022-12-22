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14:34, 22 декабря 2022Мир

«Талибан» призвал полностью запретить образование для женщин в Афганистане

Daily Mail: «Талибан» выступил за запрет образования для женщин в Афганистане

Фото: Reuters

«Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) выступил за полный запрет женского образования в Афганистане. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Издание уточняет, что пришедшие к власти в Афганистане в августе 2021-го года представители организации запретили афганским девочкам посещать начальную школу, что теперь фактически означает полный запрет на образование для женщин в стране.

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Запрет также распространяется на женский персонал школ и университетов — теперь в Афганистане право преподавать имеют только мужчины. Daily Mail отмечает, что преподавание до этого момента оставалось одной из немногих профессиональных сфер, доступной афганским женщинам.

Запрет на обучение женщин в частных и государственных университетах был принят 20 декабря после заседания «Талибана». Образовательные учреждения будут должны как можно скорее ввести запрет и проинформировать об этом власти. Уточняется, что изначально талибы обещали обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако затем они запретили девочкам посещать среднюю и старшую школы, а также лишили женщин возможности получить ряд профессий.

Также представители «Талибана» запретили женщинам посещать спортивные залы в Афганистане. Свое решение они аргументировали тем, что девушки якобы пренебрегают приказами о гендерной сегрегации и не носят хиджабы или другие головные уборы.

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Глеб Бажуткин
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