Пассажир самолета довел до слез свою девушку и разгневал пользователей сети

Пользователи Reddit обругали пассажира, отказавшегося сесть со своей обиженной девушкой

Пассажир самолета довел свою обиженную девушку до слез и вызвал гнев пользователей сети. Историю мужчины из отпуска обругали на форуме Reddit.

По словам автора публикации, он вместе с возлюбленной отправился на несколько дней в Огайо, чтобы отпраздновать окончание университетских экзаменов. В последний день поездки девушка «резко разозлилась», потому что парень случайно столкнул ее с кровати. Он отметил, что все утро его партнерша искала поводы, чтобы упрекнуть его.

«Мы уже добирались до аэропорта, а она все больше жаловалась. Я сказал, что очень устал, попросил ее дать мне время отдохнуть и отказался разговаривать с ней до возвращения домой. Она продолжила еще больше злиться и жаловаться», — отметил автор.

В самолете молодая пара оказалась в разных рядах. Поскольку время полета составляло лишь четыре часа, молодой человек не увидел в этом проблемы, однако его девушка предприимчиво договорилась с соседкой по креслу и попросила поменяться с ее бойфрендом местами. Услышав об этом, пассажир сразу отказался и настойчиво попросил любимую «дать ему перерыв». Девушка вернулась на свое место со слезами на глазах и продолжила плакать даже после возвращения домой.

В комментариях пользователи встали на сторону девушки, раскритиковав автора публикации за «эгоизм и отсутствие эмпатии». Один из комментаторов поинтересовался, любит ли парень свою подружку. Другой комментатор в ответ на этот вопрос заметил: «Он отвез ее зимой в Огайо отдыхать. Думаю, ответ на вопрос очевиден — он ее не любит».

Юзеры предложили паре расстаться, поскольку посчитали их отношения несчастливыми и заметили, что «любимая девушка не может так сильно раздражать». Другие пользователи не поняли, как автору публикации удалось «случайно столкнуть девушку с кровати». «Ты даже не извинился», — заключили они.

Ранее пользователи Reddit осудили другого пассажира самолета, который пересел в бизнес-класс без своей жены, оставив ее в экономе. Мужчина рассказал, что у него на карте оказалось достаточно баллов для оплаты лишь одного места, поэтому он повысил класс себе, а не супруге.