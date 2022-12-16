Пересевший в бизнес-класс пассажир бросил жену в экономе и был обруган в сети

Пользователи Reddit обругали пассажира, бесплатно пересевшего в бизнес-класс без жены

Бесплатно пересевший в бизнес-класс пассажир самолета бросил жену в экономе и был обруган пользователями сети. Своей историей он сам поделился на форуме Reddit.

По словам мужчины, он вместе с женой направлялся в гости к своей семье. Прямо перед вылетом пассажир узнал, что на его банковской карте скопилось достаточно баллов, чтобы повысить класс одного пассажира, при этом не тратя лишних денег. Мужчина решил перевести в бизнес-класс себя, а не жену, так как ростом она ниже, чем он, и сможет спокойно долететь и в экономе. При этом жене пассажир не сообщил об этом, пока они не зашли в самолет.

«Когда она узнала об этом на борту, очень расстроилась и спросила, почему я не обсудил это с ней и не повысил класс обоих мест. Я попросил ее успокоиться и просто отвернулся, после чего отправился на свое место в первом классе, как и планировалось», — поделился пользователь.

Мужчина подчеркнул, что замена обоих мест привела бы к дополнительным тратам, в чем он не видел никакого смысла. При этом автор публикации посчитал обиду жены необоснованной и заподозрил, что она его не любит, если не желает ему комфортного полета. «К тому же я не стал отнимать у нее место, она все равно собиралась сидеть в экономе», — заключил юзер.

Пользователи Reddit в комментариях осудили решение мужчины, назвав его «женоненавистником». Некоторые из них даже усомнились, любит ли он свою жену, и отметили, что он вел себя с ней как манипулятор. «Если это всего лишь место, почему бы не отдать его ей? Ах да, ну конечно, ты ведь выше ростом! Слабая отговорка, вообще-то. Я тоже выше своей супруги, и когда мы летаем куда-то, всегда сидим вместе», — написал пользователь с ником Honest-Illusions.

Ранее пользователи Reddit поддержали мать, отправившую сына в экономкласс самолета. Женщина оплатила первый класс для няни троих своих детей, а сына-подростка отсадила в эконом, объяснив это тем, что в последние годы он стал слишком эгоистичным.