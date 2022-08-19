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Летевшая бизнес-классом мать отсадила сына в эконом и получила поддержку в сети

Пользователи Reddit поддержали мать, отправившую эгоистичного сына в экономкласс самолета

Фото: Shutterstock

Женщина оплатила первый класс для няни своих троих детей, а сына-подростка отсадила в эконом, объяснив это тем, что в последние годы он стал слишком «эгоистичным». Пользовательница поделилась историей на форуме Reddit и получила поддержку комментаторов. На публикацию обратил внимание британский таблоид The Sun.

Автор поста рассказала, что решила отправиться в длительный отпуск с детьми и оплатила места в бизнес-классе самолета не только для членов семьи, но и для 45-летней няни. Однако такое решение привело в ярость 18-летнего сына самой героини. Юноша раскритиковал действия матери, заявив, что она должна быть более экономной.

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По словам женщины, она была «шокирована» поведением подростка. Поэтому, чтобы проучить юношу, она приобрела ему место в экономклассе. Когда в день вылета подросток наконец осознал, что слова матери не шутка, он закатил истерику прямо посреди аэропорта.

Большинство пользователей встали на сторону родительницы. «Молодец, что стоишь на своем, — отметил один из комментаторов. — Может быть, эта ситуация его чему-нибудь научит».

Однако были и те, кто посоветовал автору публикации разобраться с глубокими внутренними проблемами ребенка, которые могли стать причиной его истерики.

Ранее в августе бывшая стюардесса Селина Беддинг раскрыла способ бесплатно пересесть в бизнес-класс самолета с помощью одежды. Девушка рекомендовала придерживаться стиля смарт-кэжуал, а также отказаться от слишком спортивной или откровенной одежды.

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Фариза Бацазова
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