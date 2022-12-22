Спасатели эвакуировали пассажиров троллейбуса из-за короткого замыкания и потопа

МЧС: 6 человек эвакуировали из троллейбуса в Челябинске из-за короткого замыкания и потопа

Короткое замыкание произошло во время движения троллейбуса в Челябинске. Помощь спасателей понадобилась кондуктору, водителю и 4 пассажирам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр регионального управления МЧС.

Сообщение о коротком замыкании панели приборов в кабине водителя троллейбуса, следовавшего по Комсомольскому проспекту, поступило в 08:06 (06:06 мск). На место оперативно прибыли пожарные, однако к моменту их приезда водитель с помощью огнетушителя самостоятельно справился с замыканием и обесточил троллейбус.

В салоне троллейбуса находились 6 человек, в том числе водитель и кондуктор. Им понадобилась помощь спасателей: на данном участке дороги произошел порыв водопровода, и самостоятельно выйти из транспорта люди не могли. Пожарные вплотную припарковали автоцистерну, забрали людей и доставили в безопасное место, рассказали в ведомстве.

Причины короткого замыкания предстоит установить специалистам, добавили в МЧС.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пассажиры застряли в троллейбусе в мороз и больше часа ждали помощи. Инцидент произошел на Комендантском проспекте. Что именно случилось с троллейбусом — не уточняется. Известно, что автоматические двери не открывались.