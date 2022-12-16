Петербуржцы час ждали помощи в запертом троллейбусе на морозе и попали на видео

Петербуржцы час ждали помощи в запертом троллейбусе, замерзли и попали на видео

В Санкт-Петербурге пассажиры застряли в троллейбусе в мороз, больше часа ждали помощи и попали на видео. Кадры одного из очевидцев из салона заблокированного транспортного средства публикует сайт 78.ru в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте. Что именно случилось с троллейбусом — не уточняется. Известно, что автоматические двери не открывались. На опубликованной записи видно, что в салоне нет света и обогрева. Люди начали замерзать.

По словам автора видео, многократные обращения в МЧС не дали результата. Спустя час пассажиров вызволили сотрудники технической помощи. Спасатели так и не приехали на место происшествия, пишет 78.ru.

Ранее в декабре стало известно, что водитель автобуса в городе Балашове Саратовской области высадил местного школьника на мороз из-за неработающей транспортной карты.