В Турции заявили об использовании Украины в качестве жертвы для борьбы с Россией

Sabah: Запад принес Украину в жертву из страха вступать в вооруженный конфликт с Россией

Запад безжалостно использует Украину в качестве жертвы из-за страха вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

«Запад действительно безжалостно принес Украину в жертву ради мечты о России без Путина», — заявил автор статьи. По словам публициста, западные политики ясно дали понять, что не хотят воевать с Россией, но при этом подтолкнули Украину к этой борьбе. По его мнению, они поступили так только для того, чтобы ослабить РФ.

«Другими словами, они слишком трусливы, чтобы воевать с Россией, и лишены совести и достоинства, чтобы не бросить слабую и беспомощную страну в огонь ради пустой мечты», — отметил он.

Ранее обозреватель Sabah Мехмет Барлас заявил о проигрыше Украины из-за прозападного выбора. По его словам, Украина бросилась в погоню за фальшивыми героями, полагаясь на США и Евросоюз, однако украинский народ испытывает большие трудности, несмотря на предоставленную Западом помощь.

