Sabah: несмотря на помощь Запада, украинский народ испытывает трудности

Украина бросилась в погоню за фальшивыми героями, полагаясь на США и Евросоюз. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты Sabah Мехмет Барлас (Mehmet Barlas).

Он заявил, что Киев пустился в провальную авантюру. Журналист отметил, что в настоящее время украинский народ испытывает большие трудности, несмотря на предоставленную Западом технику. В частности, в стране нет электричества, отопления и воды. «Украинский народ оставлен на милость российской армии», — утверждается в статье.

Барлас также отметил, что Запад делал все возможное, чтобы отношения между Анкарой и Москвой испортились, а положение Турции напоминало нынешнюю Украину. Однако Турция избавила себя от положения «аванпоста НАТО» против России, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган смог выстроить хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее журналист Мехмет Барлас предрек конец существования Украины из-за поддержки США. «После того как Россия отрежет ее от моря, Польша захватит западные части страны. Поэтому Украина — современный пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами. Это должно послужить уроком для всех государств, особенно для стран Европы», — заявил обозреватель.