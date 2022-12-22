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06:32, 22 декабря 2022Забота о себе

Врач развеяла миф о пользе активированного угля при похмелье

Терапевт Касимцева заявила, что прием активированного угля не поможет избежать похмелья

Фото: Unsplash

Многие привыкли лечить похмелье народными способами — в том числе, активированным углем. Миф о пользе этого средства развеяла терапевт, врач-гастроэнтеролог GMS Clinic Елена Касимцева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Касимцевой, прием активированного угля и других энтеросорбентов никак не поможет избежать похмелья. Энтеросорбенты собирают из пищеварительного тракта все содержимое — молекулы этанола слишком маленькие и слишком быстро всасываются через стенку пищеварительного тракта, заявила врач.

Гастроэнтеролог рекомендовала принимать ферментные препараты, которые улучшают качество пищеварения, но не вызывают снижение функции поджелудочной железы. Касимцева напомнила, что перед применением препарата необходимо внимательно читать инструкцию и учитывать все противопоказания.

Ранее диетолог Елена Соломатина сравнила вредность двух популярных новогодних салатов. Специалист отметила, что вред от селедки под шубой снижается благодаря рыбе, в которой содержатся жирные омега-3 кислоты. А оливье, по ее словам, менее полезен из-за обилия ингредиентов и наличия колбасы.

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Юлия Мискевич
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