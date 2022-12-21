Диетолог сравнила вредность двух популярных новогодних салатов

Диетолог Соломатина: оливье вреднее селедки под шубой из-за обилия ингредиентов

Из-за обилия ингредиентов селедка под шубой вреднее оливье, считает диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она сравнила вредность двух популярных новогодних салатов.

Соломатина указала, что и в оливье, и в селедке под шубой есть майонез, который может быть вреден. «Однако если его сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется», — посоветовала диетолог.

Соломатина отметила, что вред от селедки под шубой снижается благодаря рыбе, в которой содержатся жирные омега-3 кислоты. А оливье, по ее словам, менее полезен из-за обилия ингредиентов и наличия колбасы.

«Просто наш организм легче воспринимает упрощенные сочетания — из одного-двух компонентов. А в салате оливье их намешано много. Организму сложнее справиться одновременно с яйцами, мясом, овощами. Поэтому можно сказать, что оливье все-таки вреднее», — сказала Соломатина, советуя в Новый год съедать не более двух-трех ложек оливье или селедки под шубой.

Ранее нутрициолог Мария Зайцева назвала самые вредные продукты на новогоднем столе. В их составе, как правило, присутствуют соль, уксус, сахар и вино.