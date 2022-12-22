Украинцы попросили Эстонию отказаться от рождественских и новогодних фейерверков

Postimees: украинцы призвали Эстонию отказаться от рождественских и новогодних фейерверков

Украины в Эстонии попросили местные власти сократить или полностью отказаться от рождественских и новогодних фейерверков в 2022 году, пишет издание Postimees.

Конгресс украинцев Эстонии направил обращение и заявил, что «каждая ракета фейерверка убивает возрожденное чувство покоя и трезвого ума» беженцев. Организация борется за то, чтобы прибывшие в страну украинские беженцы чувствовали себя в безопасности.

«Мы жертвуем деньги, вещи первой необходимости и свое время, чтобы пережившие ужасы люди могли справиться в новых условиях. Сейчас время, когда вся эта хрупкая стабильность может быть разрушена в одночасье», — призвали в конгрессе.

По данным министерства внутренних дел Эстонии, с конца февраля в страну въехали более 118 тысяч украинских беженцев, из которых более 64 тысяч остались.

Ранее в языковом департаменте Эстонии пожаловались на то, что с прибытием украинских беженцев в стране начали больше говорить на русском.