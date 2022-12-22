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05:06, 22 декабря 2022Интернет и СМИ

Урсулу фон дер Ляйен высмеяли за акцию в поддержку Украины

Пользователи Twitter высмеяли главу ЕК фон дер Ляйен за акцию в поддержку Украины
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Пользователи Twitter высмеяли главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен из-за акции в поддержку Украины.

«Уважаемый Владимир Зеленский, вы призвали мир отключить сегодня свет в знак солидарности с народом Украины. Чтобы зажечь свет в их сердцах. Мы вас услышали», — написала глава ЕК, приложив видео, на котором в здании Еврокомиссии и на прилегающих территориях полностью отключают свет.

Читатели фон дер Ляйен скептически отнеслись к акции и обвинили главу ЕК в лицемерии. «Отключите коррупцию ненадолго, может поможет», — посоветовал пользователь @squiddy_mute. «На PR-фронте война идет хорошо, как я вижу», — написала @GretaAurora.

«Я включил все. Все, что я мог», — заявил @anno_domini2000. «Мои огни горят на всю катушку», — присоединился @EndTheEU.

«В вашем пентхаусе в Брюсселе достаточно тепло?», — поинтересовался у фон дер Ляйен @DevliegerErik. «Мы уже не используем свет, так как цены за электроэнергию заоблачные», — написал @saligujjar. «Нет, мы тебя не слышали, продолжай мечтать», — высказался @HarisCharalamb3.

Ранее читатели американского телеканала CNN в Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его внешний вид на встрече с американским лидером Джо Байденом, куда тот прибыл в среду, 21 декабря.

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Марина Совина
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