Чиновница назвала ужасом присутствие детей-инвалидов в вокальном ансамбле

В Башкортостане чиновница назвала ужасом выступление детей-инвалидов в вокальном ансамбле

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) чиновница оказалась недовольна присутствием детей-инвалидов в вокальном ансамбле и назвала это ужасом. Об этом рассказывает «Подъем».

По информации издания, после зачетного выступления вокального ансамбля родители детей и педагоги попросили присвоить коллективу звание «образцового», указав на то, что в нем принимают участие слабослышащие.

Этим возмутилась ведущий специалист Республиканского центра народного творчества Наталья Кондакова. В ответ на просьбу в мессенджере WhatsApp она написала: «Ужас! Зачем таких берете?» — и предложила коллективу заниматься вокалом «для удовольствия», но без требований к званию. Издание опубликовало скриншот переписки.

В правительстве Башкортостана «Подъему» сообщили, что со специалистом провели беседу и объявили ей выговор, рекомендовав соблюдать на работе нормы этики и правил поведения.

В августе сообщалось, что в Башкирии неизлечимо больные дети лишились лекарств из-за халатности чиновников Минздрава республики.