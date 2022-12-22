Путин предостерег от пренебрежения волей народа

Президент России Путин заявил, что нельзя идти против воли народа

Уважение этнической независимости это важно, однако нельзя пренебрегать мнением части народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода, который транслируется на портале «Смотрим».

Говоря об украинском сепаратизме, Путин отметил, что в стране образовалась отдельная этническая группа, которая захотела жить самостоятельно. «Ради бога, нельзя ни в коем случае идти против воли народа», — уточнил глава государства.

Однако российский президент напомнил, что нельзя идти также и против той части народа, «которая считает себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, языка, истории». По мнению Путина, против этой части населения «развернули войну» в 2014 году.

Также Путин рассказал о связи США с украинским сепаратизмом. По его мнению, Соединенные Штаты давно пытаются разделить русский мир, для чего создали идею «украинского сепаратизма» в противовес России.