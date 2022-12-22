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19:00, 22 декабря 2022Россия

Путин предостерег от пренебрежения волей народа

Президент России Путин заявил, что нельзя идти против воли народа

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Уважение этнической независимости это важно, однако нельзя пренебрегать мнением части народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода, который транслируется на портале «Смотрим».

Говоря об украинском сепаратизме, Путин отметил, что в стране образовалась отдельная этническая группа, которая захотела жить самостоятельно. «Ради бога, нельзя ни в коем случае идти против воли народа», — уточнил глава государства.

Однако российский президент напомнил, что нельзя идти также и против той части народа, «которая считает себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, языка, истории». По мнению Путина, против этой части населения «развернули войну» в 2014 году.

Также Путин рассказал о связи США с украинским сепаратизмом. По его мнению, Соединенные Штаты давно пытаются разделить русский мир, для чего создали идею «украинского сепаратизма» в противовес России.

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Варвара Кошечкина
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