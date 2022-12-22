Путин предостерег от пренебрежения волей народа
Уважение этнической независимости это важно, однако нельзя пренебрегать мнением части народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода, который транслируется на портале «Смотрим».
Говоря об украинском сепаратизме, Путин отметил, что в стране образовалась отдельная этническая группа, которая захотела жить самостоятельно. «Ради бога, нельзя ни в коем случае идти против воли народа», — уточнил глава государства.
Однако российский президент напомнил, что нельзя идти также и против той части народа, «которая считает себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, языка, истории». По мнению Путина, против этой части населения «развернули войну» в 2014 году.
Также Путин рассказал о связи США с украинским сепаратизмом. По его мнению, Соединенные Штаты давно пытаются разделить русский мир, для чего создали идею «украинского сепаратизма» в противовес России.