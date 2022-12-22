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10:51, 22 декабря 2022Забота о себе

В сети назвали железные поводы пойти с человеком на второе свидание

Пользователи Reddit назвали неисчерпаемый диалог поводом пойти на второе свидание

Фото: Rene Ranisch / Unsplash

Внимательность и неисчерпаемые темы для диалогов назвали пользователи форума Reddit среди железных поводов пойти с человеком на второе свидание. Об этом они рассказали в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Многие согласны, что, если темы для беседы с человеком не заканчиваются, это стоящая причина встретиться с ним еще раз.

Мы говорили обо всем на свете, ни разу не заскучав. Все ушли с вечеринки, остались только мы вдвоем, а я даже не заметил. Прошло 25 лет, а мы все еще болтаем

Thephilosopherkmhпользователь Reddit

Других поражает внимательность, когда человек запоминает мелочи о потенциальном партнере. В следующем комментарии, правда, речь идет о третьем свидании.

На нашем третьем свидании мы смотрели кино у него дома. Он запомнил, что на первом свидании я заказывала газированную воду Dr Pepper и печенье с шоколадом. В его холодильнике оказались Dr Pepper, а еще он сам приготовил для меня печенье с шоколадом. Правда, сжег его, но это не помешало: двумя годами позже я вышла за него замуж

cassiecas88пользователь Reddit
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Одна из пользовательниц рассказала, что ее покорило нежелание потенциального партнера давить на нее и заставлять отношения развиваться быстрее.

Мы говорили часами, после ресторана гуляли вниз и вверх по реке, потом пошли ко мне выпить пива. Я предложила ему остаться и переночевать на матрасе на полу, а не в моей постели, и он не настаивал на большем. Был милым и уважительным первые несколько недель, давая понять, что заинтересован в серьезных отношениях, никаких колебаний и догадок. Теперь мы женаты!

pincho_de_tortillaпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit назвали озадачивающие их в женщинах черты. Среди удивительных женских черт они упомянули сильную потерю волос и крик сквозь стены.

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Александра Лисица
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