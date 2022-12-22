Почти 70 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы из-за непогоды

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 21 декабря отменили или задержали 67 рейсов

Почти 70 рейсов отменили или задержали в аэропортах Москвы 21 декабря из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно полученной информации, во Внуково задержаны 12 рейсов, вылет 10 отменен. В Домодедово задержаны 22 самолета, отправление еще семи отменили. В Шереметьево задержан вылет 11 рейсов, отменено еще пять отправлений. Всего изменения в расписании коснулись 67 рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших авиакомпаний Европы и национальный перевозчик Великобритании British Airways столкнулась с многочасовыми задержками рейсов. Отмечалось, что проблемы возникли с программным обеспечением, к которому пилоты перевозчика получают доступ через Apple Inc. iPad.

