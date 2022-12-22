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08:39, 22 декабря 2022Россия

Российские школьники поели в столовой лицея и массово заразились сальмонеллезом

В Красноярском крае 15 школьников поели в столовой лицея и заразились сальмонеллезом

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Железногорске Красноярского края дети массово отравились в столовой лицея. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По данным надзорного ведомства, всего после еды в столовой лицея за помощью к медикам обратился 41 несовершеннолетний, у 15 из них выявили сальмонеллез.

Организация, которая поставляла в лицей еду, обслуживает еще шесть образовательных организаций. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ранее в Кемеровской области произошло массовое отравление в столовой техникума, пострадали 10 школьников и один педагог. Двоих из них доставили в реанимацию, но впоследствии перевели в обычную палату.

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Анастасия Шейкина
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