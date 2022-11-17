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14:51, 17 ноября 2022Россия

Два россиянина попали в реанимацию после отравления в столовой техникума

В Кузбассе 10 подростков и учитель попали в больницу после отравления в столовой техникума

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кемеровской области произошло массовое отравление в столовой техникума. Об этом сообщили в региональном Минздраве, передает ТАСС

По данным ведомства, пострадали 10 школьников и один педагог. Двоих из них доставили в реанимацию, но впоследствии перевели в обычную палату. В настоящее время пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, одного из школьников уже выписали из больницы.

Родители пострадавших подростков сообщили, что школьники приехали в Кемерово из моногорода Анжеро-Судженска на экскурсию — они обедали и ужинали в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума.

Ранее дети массово отравились в лагере «Юнга» во Владивостоке. Тогда 24 ребенка госпитализировали с признаками пищевого отравления.

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Анастасия Шейкина
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Два россиянина попали в реанимацию после отравления в столовой техникума
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