В российском летнем лагере массово отравились дети

Прокуратура: 24 ребенка госпитализировано после отравления в лагере «Юнга» в Приморье

Отдыхавшие в летнем лагере «Юнга» во Владивостоке дети госпитализированы с симптомами пищевого отравления, в больницы доставлено 24 ребенка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

«Установлено, что по состоянию на 17 августа общее количество несовершеннолетних в лагере — 261, из них с признаками пищевого отравления в КГАУЗ "Владивостокская клиническая больница №2" госпитализированы 24 ребенка», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что на место уже выехали специалисты Роспотребнадзора. Они отобрали смывы и пробы, а также обработали помещения пищеблока.

Ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав детей на отдыхе, в том числе соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха «Бузим» в Красноярском крае 13 детей могли заразиться кишечной инфекцией. Все заболевшие — дети от 7 до 17 лет — проживали в одной группе и в настоящее время они покинули территорию лагеря. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они на амбулаторном лечении.