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На российской базе отдыха дети массово заразились кишечной инфекцией

На базе отдыха под Красноярском 13 детей могли заразиться кишечной инфекцией

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На базе отдыха в Красноярском крае 13 детей могли заразиться кишечной инфекцией. Прокуратура российского региона организовала проверку. Об этом во вторник, 16 августа, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел на территории спортивно-оздоровительной базы отдыха «Бузим» в Сухобузимском районе. Кишечная инфекция — предварительный диагноз. Все заболевшие — дети от 7 до 17 лет — проживали в одной группе и в настоящее время они покинули территорию лагеря. Их состояние оценивается как удовлетворительное, они на амбулаторном лечении.

«На территории базы отдыха организованы дезинфекционные мероприятия», — уточнили в прокуратуре.

В начале августа массовое заражение острой кишечной инфекцией было зафиксировано в детском лагере «Республика дружных» в Забайкальском крае. Там госпитализировали 39 детей и одного взрослого.

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Евгения Куликова
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