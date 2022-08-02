Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Массовое отравление зафиксировали в российском детском лагере

39 детей госпитализированы с отравлением из лагеря в Забайкальском крае

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае госпитализировали 39 детей и одного взрослого, у которых подтвердился диагноз «острая кишечная инфекция». Об этом сообщатся на сайте правительства региона.

По данным властей Забайкальского края, состояние всех отравившихся оценивается как удовлетворительное. Чиновники заявили о начале проверки по факту отравления.

«Все оперативные меры были приняты, что позволило не получить большего распространения. Сейчас делать окончательные выводы по источнику возникновения микроорганизма преждевременно. (...) Роспотребнадзор исследует все материалы. Самое главное — это здоровье детей. В данный момент и взрослые, и дети с подтвержденным диагнозом чувствуют себя хорошо», — приводится на сайте правительства заявление вице-премьера Забайкалья Инны Щегловой.

В лагере начата «профилактическая терапия».

Ранее сообщалось, что 35 детей и один взрослый, отравившиеся в детском лагере «Юность» в Артеме, были госпитализированы в больницы Приморского края 31 июля

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Китайские авианосцы вышли в море перед возможным визитом Пелоси на Тайвань
77-летние постояльцы дома престарелых влюбились друг в друга и поженились
Найдена увеличивающая продолжительность жизни молекула
Производству соков в России предсказали спад
Массовое отравление зафиксировали в российском детском лагере
На Украине изменили порядок службы для иностранных наемников
Врач дал советы для поддержания иммунитета
Китай пообещал лишить сепаратистов шансов на независимость Тайваня
Россияне массово отказались от привычных расходов на отпуск
Конкурент России поставил рекорд по экспорту нефти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.