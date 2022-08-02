Массовое отравление зафиксировали в российском детском лагере

39 детей госпитализированы с отравлением из лагеря в Забайкальском крае

Из детского лагеря «Республика дружных» в Забайкальском крае госпитализировали 39 детей и одного взрослого, у которых подтвердился диагноз «острая кишечная инфекция». Об этом сообщатся на сайте правительства региона.

По данным властей Забайкальского края, состояние всех отравившихся оценивается как удовлетворительное. Чиновники заявили о начале проверки по факту отравления.

«Все оперативные меры были приняты, что позволило не получить большего распространения. Сейчас делать окончательные выводы по источнику возникновения микроорганизма преждевременно. (...) Роспотребнадзор исследует все материалы. Самое главное — это здоровье детей. В данный момент и взрослые, и дети с подтвержденным диагнозом чувствуют себя хорошо», — приводится на сайте правительства заявление вице-премьера Забайкалья Инны Щегловой.

В лагере начата «профилактическая терапия».

Ранее сообщалось, что 35 детей и один взрослый, отравившиеся в детском лагере «Юность» в Артеме, были госпитализированы в больницы Приморского края 31 июля