Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В России дети массово заразились кишечной инфекцией по пути в детский лагерь

В Краснодарском крае с подозрением на кишечную инфекцию госпитализировали более 15 детей

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Более 15 детей, ехавших на отдых в детский лагерь на Кубани, госпитализированы из-за массового заражения кишечной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По данным ведомства, на поезде из Череповца в составе организованной группы ехали около 260 детей. В пути они питались в вагоне-ресторане.

На железнодорожной станции Горячий ключ недалеко от Туапсе шесть детей сняли с поезда и доставили в больницу с признаками отравления. Как стало известно позже, еще 10 детей с симптомами бактериальной кишечной инфекции были госпитализированы из лагеря «Морская Волна».

По данным «Интерфакса», состояние путешественников оценивается как удовлетворительное. Сейчас специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия и занимаются выявлением источника заражения.

Ранее в июле сообщалось о случае массового отравления в одном из отелей Шарм-эш-Шейха. Тяжелые симптомы интоксикации обернулись для шестилетнего ребенка смертью, еще несколько человек были госпитализированы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Курс доллара установил антирекорд
В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров по украинскому зерну
Названы главные покупатели российских квартир в ипотеку среди иностранцев
В Турции оценили перспективы возвращения к антиковидным ограничениям
Инфекционист спрогнозировал будущее подварианта омикрона «кентавр» в России
Алиев обвинил ЕС в клевете на азербайджанцев в Карабахе
Загоревшийся в российском городе трамвай потушили лимонадом
Турция и Иран подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
Роскомнадзор обвинил YouTube в «целенапревленной деструктивной работе» в России
Посетитель оставил официантке 169 тысяч рублей чаевых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.