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Массовое отравление семьи во время отдыха в Египте обернулось смертью ребенка

Шестилетний сын туриста из Италии умер в больнице после отравления семьи в Шарм-эш-Шейхе

Фото: Sui Xiankai / XinHua / Globallookpress.com

Семья итальянских туристов массово отравилась на египетском курорте Шарм-эш-Шейх — тяжелые симптомы интоксикации обернулись для шестилетнего ребенка смертью. Об этом пишет La Stampa.

Сообщается, что 1 июля во время отдыха члены семьи Мирабели (Mirabile) — 46-летний Антонио (Antonio), мать Розалия Маносперти (Rosalia Manosperti) и их 6-летний сын Андреа (Andrea) — начали испытывать сильную тошноту и рвоту, состояние отца и ребенка стало стремительно ухудшаться. Туристы обратились в местную больницу, где, по словам дяди семейства, им сделали капельницу с физиологическим раствором и дали три таблетки от пищевого отравления.

На следующее утро симптомы не исчезли, и семья снова позвонила врачу, который сказал им приходить после обеда. Тем не менее дяде Маносперти пришлось экстренно вызвать для родственников скорую помощь, так как Антонио и Андреа уже не могли ждать — так, отец семейства поступил в больницу без сознания с симптомами почечной недостаточности и проблемами с дыханием. Ребенок скончался через час после прибытия в медицинское учреждение.

Антонио продолжает находиться в больнице в тяжелом состоянии, его жена и шурин пытаются организовать его возвращение на родину — больница не выдает им необходимые для транспортировки медицинские заключения. Следственные органы начали проверку происшествия. Отмечается, что тело Андреа уже вскрыли для установления причин смерти, тем не менее дядя считает, что точный ответ может быть получен «спустя месяцы».

Ранее в июле британский турист умер в больнице на кипрском курорте. Его нашли без сознания в бассейне отеля. Спасатели вытащили мужчину из воды и попытались реанимировать, однако британец так и не пришел в сознание.

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Дарья Рыбак
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