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14:43, 22 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский из-за оговорки попросил США профинансировать преступления Киева

Зеленский попросил США профинансировать преступления Киева из-за оговорки переводчицы
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Оговорка переводчицы привела к тому, что президент Украины Владимир Зеленский попросил США «профинансировать преступления» Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена украинский президент решил поблагодарить США за предоставление Киеву финансовой помощи в размере 45 миллионов долларов.

«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений... страны», — сказала переводчица, перепутав английские слова crime (преступление) и country (страна).

В стенограмме оговорка переводчицы не упоминается.

Ранее Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. Американский лидер пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева.

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Алевтина Запольская
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