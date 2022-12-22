Зеленский из-за оговорки попросил США профинансировать преступления Киева

Зеленский попросил США профинансировать преступления Киева из-за оговорки переводчицы

Оговорка переводчицы привела к тому, что президент Украины Владимир Зеленский попросил США «профинансировать преступления» Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции Зеленского и президента Соединенных Штатов Джо Байдена украинский президент решил поблагодарить США за предоставление Киеву финансовой помощи в размере 45 миллионов долларов.

«Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений... страны», — сказала переводчица, перепутав английские слова crime (преступление) и country (страна).

В стенограмме оговорка переводчицы не упоминается.

Ранее Зеленский и Байден встретились в Вашингтоне. Американский лидер пообещал, что продолжит наращивать военную поддержку Киева.