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17:19, 22 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский и Ермак встретились с Пелоси, республиканцами и демократами

Зеленский и глава его офиса Ермак встретились со спикером палаты представителей США Пелоси

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак встретились со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси, а также с представителями республиканцев и демократов в сенате и палате представителей США. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ермак.

Глава офиса президента опубликовал фото, сделанное во время встречи, которую он охарактеризовал как продуктивную. Со стороны США в ней приняли участие Пелоси, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

«Говорили об Украине, войне и предстоящей победе демократии над автократией», — написал Ермак.

Украинская делегация прибыла с визитом в Вашингтон 21 декабря. Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, который пообещал продолжить наращивать военную поддержку Украины.

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Алевтина Запольская
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