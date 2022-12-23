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16:30, 23 декабря 2022Россия

Минобороны отчиталось о поражении опорных пунктов ВСУ около Артемовска

МО заявило об уничтожении более 80 боевиков при ударах по опорным пунктам ВСУ у Артемовска
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Российские войска поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в Минобороны России.

«Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате атаки было уничтожено более 80 украинских военнослужащих и иностранных наемников, а также два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. В министерстве отметили, что Вооруженные силы России продолжают наступление на донецком направлении.

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1 декабря 2022

Ранее начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что с самого начала специальной военной операции на Украине боевые действия развернулись на обширной территории и несут ожесточенный характер.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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Никита Абрамов
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