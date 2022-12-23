Бойцов «Азова» оставили под стражей по российскому закону

В Донецке суд впервые по российскому закону продлил арест 19 бойцам «Азова» за терроризм

Ворошиловский межрайонный суд Донецка впервые вынес решение по российскому законодательству, продлив срок ареста 19 бойцам украинского полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), обвиняемым в террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Постановление вынесено по ходатайству прокуратуры. «Азовцы» останутся под стражей еще на два месяца.

Меру пресечения еще 15 фигурантам планируется рассмотреть 26 декабря.

21 декабря сообщалось, что Международный общественный трибунал по Украине обвинил бойца полка «Азов» Ивана Бочкарева с позывным Ведьмак в расстреле мирных жителей Мариуполя.