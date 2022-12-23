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20:19, 23 декабря 2022Мир

У обвиненного в работе на Россию немецкого разведчика нашли доступ к данным США

Focus: обвиненный в шпионаже в пользу России сотрудник БНД получал данные от США

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), обвиненный в шпионаже в пользу России, имел доступ к секретным данным, получаемым из США и Великобритании, сообщает издание Focus.

По информации журналистов, арестованный разведчик по имени Карстен является высокопоставленным сотрудником технической внешней разведки и имел доступ к конфиденциальной информации, содержащей гостайну. Он получал сведения в том числе от Агентства национальной безопасности США и британского Центра правительственной связи (GCHQ). Эти сведения передавались и федеральному правительству ФРГ для информирования.

Сообщается, что БНД серьезно обеспокоена тем, что Карстен мог передавать данные российской стороне. У разведки есть подозрение, что в деле замешаны и другие члены службы.

Об аресте сотрудника БНД стало известно 22 декабря. Он был арестован силами Федерального управления уголовной полиции Германии в среду, 21 декабря.

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Антон Похиляк
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