Сотрудника немецкой разведки задержали по подозрению в шпионаже на Россию

Сотрудник службы внешней разведки Германии задержан по подозрению в шпионаже на Россию

Сотрудник Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) арестован и находится под следствием по подозрению в государственной измене. По данным WELT, его подозревают в работе на Россию.

Федеральная прокуратура Карлсруэ ведет расследование, говорится в сообщении издания. Сотрудник был арестован силами Федерального управления уголовной полиции Германии в среду, 21 декабря.

Как отмечает WELT, другие сотрудники разведки также могли передавать данные российским властям.

В апреле этого года суд в ФРГ приговорил к условному сроку научного сотрудника университета Аугсбурга, который ранее был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России. По информации местных СМИ, 30-летний россиянин перестал отрицать факт «мероприятий и изысканий в пользу российской разведки».