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Суд в Германии вынес приговор ученому по подозрению в шпионаже в пользу России

Суд в ФРГ приговорил к условному сроку российского ученого за шпионаж в пользу России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд в ФРГ приговорил к условному сроку научного сотрудника университета Аугсбурга, который ранее был задержан по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает агентство DPA.

Согласно заявлению судьи, 30-летний россиянин перестал отрицать факт «мероприятий и изысканий в пользу российской разведки». Суд вынес приговор и назначил ему один год лишения свободы условно и отменил постановление об аресте. Ранее ученый отрицал свою вину и утверждал, не поддерживал никаких контактов с сотрудниками спецслужб России в Германии.

12 апреля польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживающего на территории страны гражданина России по обвинению в шпионаже . Мероприятия проводились в ходе расследования Управления по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске. По ходатайству прокурора суд временно арестовал россиянина на три месяца. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

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Дмитрий Сотак
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