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10:48, 23 декабря 2022Ценности

Стала известна цена подарка Ксении Бородиной на 7-летие дочери

Телеведущая Ксения Бородина подарила на 7-летие дочери Теоны серьги за 600 тысяч рублей

Кадр: страница «Интересные видео» во «ВКонтакте»

Стала известна цена подарка российской телеведущей Ксении Бородина на день рождение младшей дочери. Соответсвующую информацию приводит издание The Voice.

Так, знаменитость разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором она поздравляет Теону с 7-летием. На опубликованных кадрах девочка достает из подарочной коробки черный мешочек, в котором находились золотые серьги с бриллиантами от итальянского ювелирного бренда Pasquale Bruni. Отмечается, что стоимость подобных аксессуаров на сайте Центрального универсального магазина (ЦУМ) составляет 600 тысяч рублей.

Кроме того, ведущая «Дома-2» также подарила своей дочери наличные деньги в размере 25 тысяч рублей. «Самая большая радость», — подписала телезвезда публикацию.

Ранее Ксения Бородина похвасталась новой машиной и подверглась критике в социальных сетях. Знаменитость приобрела автомобиль марки Rolls-Royce серого цвета, стоимость которого составляет 45 миллионов рублей, и показала роскошную покупку подписчикам. Поклонники, в свою очередь, обругали Бородину в многочисленных комментариях за покупку Rolls-Royce вместо машины российского производства.

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Карина Черных
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