Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:12, 5 декабря 2022Ценности

Бородину обругали в сети за покупку Rolls-Royce вместо российского автомобиля

Телеведущую Ксению Бородину обругали в сети за покупку Rolls-Royce за 45 миллионов рублей
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Кадр: телеграм-канал «Ксения Бородина •️ Borodylia»

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась новой машиной и подверглась критике в социальных сетях. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и личном Telegram-канале.

39-летняя знаменитость приобрела автомобиль марки Rolls-Royce серого цвета и показала подписчикам роскошную обновку. По информации журналистов Starhit, стоимость упомянутого транспортного средства составляет как минимум 45 миллионов рублей. Инфлюэнсер отметила, что долго ждала свое новое авто.

Поклонники, в свою очередь, обругали Бородину в многочисленных комментариях за покупку Rolls-Royce вместо машины российского производства. «Не заметила марку отечественного авто», «Москвич нового поколения, переделанный в Rolls-Royce», «Интересно, почему такая ярая патриотка России не купила себе машину отечественного производителя?», «Зачем хвастаться в такое время, когда у многих материальные проблемы. Это некрасиво», — высказывались фанаты.

В ноябре российская бизнесвумен и блогерша Оксана Самойлова показала новую расцветку своей роскошной машины. Жена рэпера Джигана опубликовала в соцсетях видео и снимки, на которых продемонстрировала обновленный автомобиль Rolls-Royce Ghost. На кадрах было видно, что транспортное средство перекрасили в лиловый цвет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
Оценено будущее российской экономики
Медведев сравнил с пьяными бюргерами ограничивших цены на нефть европейцев
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией
Полиция начала расследование дела после драки Лепса с посетителем бара
Бородину обругали в сети за покупку Rolls-Royce вместо российского автомобиля
В Кремле ответили на решение Европы о потолке цен на нефть
Стало известно о долгах Моргенштерна и Депардье в России
Мощная волна ударила по круизному кораблю и убила одного пассажира
В Кремле заявили об отсутствии дискуссии об ограничениях для уехавших россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.