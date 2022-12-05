Бородину обругали в сети за покупку Rolls-Royce вместо российского автомобиля

Телеведущую Ксению Бородину обругали в сети за покупку Rolls-Royce за 45 миллионов рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась новой машиной и подверглась критике в социальных сетях. Соответствующие комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и личном Telegram-канале.

39-летняя знаменитость приобрела автомобиль марки Rolls-Royce серого цвета и показала подписчикам роскошную обновку. По информации журналистов Starhit, стоимость упомянутого транспортного средства составляет как минимум 45 миллионов рублей. Инфлюэнсер отметила, что долго ждала свое новое авто.

Поклонники, в свою очередь, обругали Бородину в многочисленных комментариях за покупку Rolls-Royce вместо машины российского производства. «Не заметила марку отечественного авто», «Москвич нового поколения, переделанный в Rolls-Royce», «Интересно, почему такая ярая патриотка России не купила себе машину отечественного производителя?», «Зачем хвастаться в такое время, когда у многих материальные проблемы. Это некрасиво», — высказывались фанаты.

В ноябре российская бизнесвумен и блогерша Оксана Самойлова показала новую расцветку своей роскошной машины. Жена рэпера Джигана опубликовала в соцсетях видео и снимки, на которых продемонстрировала обновленный автомобиль Rolls-Royce Ghost. На кадрах было видно, что транспортное средство перекрасили в лиловый цвет.