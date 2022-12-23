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18:23, 23 декабря 2022Среда обитания

Барабанщик Red Hot Chili Peppers предложил пожить в своем доме

Барабанщик Red Hot Chili Peppers Смит выставил на рынок аренды свой пляжный дом
Чад Смит

Чад Смит. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский музыкант, барабанщик рок-группы Red Hot Chili Peppers Чад Смит выставил для аренды свой пляжный дом в штате Нью-Йорк. Он предложил пожить там за несколько сотен тысяч долларов в месяц, сообщает Dirt.

Смит предложил арендовать дом на летний период 2023 года. Месяц проживания обойдется в 500 тысяч долларов (более 34,7 миллиона рублей). Барабанщик владеет объектом с 2005 года, когда купил его за 2,45 миллиона долларов. В 2020 году он выставил жилье на продажу за 15 миллионов долларов, но спустя несколько дней отозвал объявление.

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В распоряжении арендаторов окажется просторная территория с видом на залив, а также дом площадью более 440 квадратных метров. Внутри есть пять спален, столько же ванных комнат, гостиная, кухня и столовая с камином. На территории оборудован и гостевой дом с двумя спальнями.

В июле 2022 года в США появилась возможность пожить в доме известного актера Леонардо Ди Каприо. Звезда фильмов «Волк с Уолл-стрит» и «Титаник» выставил на рынок аренды свой особняк в Беверли-Хиллз. Он предложил переехать в его дом за 32,5 тысячи долларов в месяц.

Нина Ташевская
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