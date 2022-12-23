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14:05, 23 декабря 2022Культура

Организатора Comic Сon Russia и «Игромира» потребовали признать банкротом

Организатора фестиваля Comic Сon Russia и «Игромира» потребовали признать банкротом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Организатора крупнейших выставок популярной молодежной культуры Comic Con Russia и «Игромир» требуют признать банкротом. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что организация, зарегистрированная как ООО КРИ, задолжала средства одному из участников выставки 2021 года, которую отменили из-за пандемии. Заявление о признании компании банкротом предъявило ООО ДИС-3, в числе основных видов деятельности которого указана торговля аудио- и видеотехникой и игрушками.

Согласно другому иску от ДИС-3, компания оплатила КРИ взнос за участие в выставке «Игромир», которая должна была состояться осенью 2021 года, но она была отменена организатором. Компания не смогла вернуть свой взнос — и в сентябре суд постановил взыскать с КРИ 3,5 миллиона рублей.

Как пишет издание, акционеры КРИ хотят полностью свернуть деятельность в России.

Comic Сon Russia — крупнейший в России фестиваль популярной культуры, аниме, фантастики, видеоигр и других направлений, который берет начало с 2014 года. В 2019 году выставка собрала 183 тысяч человек, всего на ней было представлено 200 компаний, включая CD Projekt RED, Kojima Productions, Microsoft. В 2020 году из-за пандемии выставку перенесли на следующий год, затем на 2022 год. В итоге мероприятие так и не состоялось.

Ранее в Эрмитаже заявили о готовности к обмену выставок с Китаем.

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Дениза Мацаева
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