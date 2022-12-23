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17:21, 23 декабря 2022Экономика

В России поддержали законопроект о майнинге

Минфин России поддержал законопроект о майнинге криптовалют

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российский Минфин поддержал законопроект о майнинге криптовалют в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.

Собеседник агентства уточнил, что министерство подготовило проект положительного отзыва на документ, который подразумевает легализацию майнинга криптовалют в стране. При этом Минфин считает, что с Центробанком необходимо согласовать нормативный акт о создании экспериментального правового режима (ЭПР). В рамках последнего некоторые участники рынка смогут обменивать криптовалюту на фиатные деньги. «В законопроекте также необходимо предусмотреть, что майнинг, а также сделки с цифровой валютой, полученной в результате майнинга, могут проводиться только в собственных интересах», — уточнил источник.

Речь идет о двух категориях: о майнерах криптовалют (они получают вознаграждение только в криптовалюте) и отдельных участниках внешнеэкономической деятельности (которые получают оплату за экспортные поставки в криптовалюте). Среди прочего Минфин настаивает на исключении из законопроекта нормы о том, что в случае обмена майнерами криптовалюты на зарубежных биржах к ним не будут применяться положения действующего закона о валютном регулировании.

В середине ноября в Госдуму внесли законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют и их продажу. Так, с 1 января следующего года майнерам предлагается разрешить продавать добытую цифровую валюту двумя способами: через иностранные системы без соблюдения закона о валютном регулировании и через специальную российскую площадку. Она будет создана в рамках экспериментального правового режима. Однако и в том, и в другом случае необходимо будет уведомить о сделке Федеральную налоговую службу. Помимо этого, будет установлен запрет на рекламу криптовалюты.

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Платон Щукин
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