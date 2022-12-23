Никки Минаж купила собственный дом после многолетней аренды

Певица Ники Минаж приобрела собственный дом в Калифорнии после многолетней аренды жилья

Известная певица Ники Минаж приобрела новый дом в Калифорнии. Она обзавелась собственным жильем после того, как в течение многих лет арендовала особняки. Об этом сообщает Dirt.

Особняк находится в элитном городе Хидден-Хилс. Минаж заплатила за него 19,5 миллиона долларов (более 1,3 миллиарда рублей). По данным издания, объект официально не выставляли на продажу. На данный момент артистка снимает особняк в городе Калабасас.

В распоряжении певицы оказался новый дом, его построили в 2022 году. Он занимает более тысячи квадратных метров. Внутри есть 8 спален и 10 ванных комнат. На участке возведен гостевой дом, а также оборудованы бассейн с зоной отдыха и гараж на три машины. Подробности интерьера особняка остались неизвестны.

Ранее свой особняк в Хидден-Хилс решили продать актер Сильвестр Сталлоне и его жена, актриса Дженнифер Флавин. Объект появился на рынке менее чем через год после того, как был куплен. Супруги попросили за него 22,5 миллиона долларов (на тот момент более 1,6 миллиарда рублей).