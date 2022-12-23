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14:22, 23 декабря 2022Россия

В Подмосковье прооперировали шестипалого ребенка

Минздрав Подмосковья заявил, что травматологи удалили шестой палец на ноге мальчику

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Травматологи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалили шестой палец на ноге полуторогодовалому мальчику. Об этом сообщается на сайте Минздрава Подмосковья.

В ведомстве пояснили, что ребенок страдал от врожденной патологии, которая мешала ему ходить. Ему провели операцию на сустав, который испытывал двойную нагрузку.

В Минздраве Подмосковья отметили, что мальчик страдал от полидактилии — это, зачастую, наследственный порок развития, который характеризуется дополнительными пальцами на кистях или стопах.

«Со временем функциональность ноги придет в норму, а последствия данной патологии не дадут о себе знать ребенку позднее», — разъяснил главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, он готовится проходить реабилитацию с проведением физиотерапевтических процедур, резюмировали в ведомстве.

Ранее врачи из подмосковного Раменского нашли 34 магнита в желудке полуторагодовалой девочки.

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Анна Щербакова
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