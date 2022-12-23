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21:05, 23 декабря 2022Из жизни

Хромающий мужчина спас жену и кошку из горящей квартиры

The Straits Times: в Сингапуре 61-летний мужчина спас жену и кошку из горящей квартиры

Фото: Shutterstock

61-летний житель Сингапура Абд Хамзах Миди спас жену и кошку из пожара в съемной квартире. Об этом сообщает The Straits Times.

Жена Миди 56-летняя Сити Амина Хамис находилась на кухне, когда из-за проблем с электричеством в квартире начался пожар. «Сначала я думала, что смогу спрятаться в туалете. Но, к счастью, мне это не удалось, потому что огонь быстро распространился по всей квартире», — сказала она.

Миди был в общем коридоре возле квартиры, когда понял, что жена и кошка в опасности. Хромающий мужчина тут же бросился в горящее помещение. «Было страшно, но мне было все равно, потому что моя жена была внутри. Я должен был спасти ее и кошку», — утверждает он. Мужчина нашел Хамис вместе с питомцем на руках, взял ее под руку и вывел из квартиры.

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Миди сказал, что до того, как дым окутал общий коридор, он пытался подать сигнал тревоги, крича о помощи. Его жена в этот момент звонила их дочери, которая живет на этаж выше в другой съемной квартире. В результате случившегося трое соседей супругов были доставлены в больницу из-за отравления дымом. Предполагается, что пожар возник в гостиной из-за взрыва аккумулятора скутера для пожилых людей и инвалидов.

Ранее сообщалось, что житель США Томас Хоук погиб, пытаясь вытащить сына из горящего дома. Пожарная бригада, вызванная на место происшествия, потушила огонь и обнаружила тело мужчины за дверью спальни сына.

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Алиса Удовик
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