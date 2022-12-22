Отец погиб в попытках спасти сына из горящего дома

WSB-TV: в США мужчина погиб в пожаре, пытаясь спасти сына из горящего дома

Житель американского штата Джорджия, Томас Хоук, погиб, пытаясь вытащить сына из горящего дома. Об этом сообщает WSB-TV.

Вечером 16 декабря Томас находился у своего отца Томми неподалеку от своего дома, когда ему позвонил напуганный сын Эрик. Мальчик сказал, что в доме начался пожар, и он не может выйти из своей комнаты. Мужчины тут же бросились на помощь.

Томас забежал в горящий дом, закрывая лицо руками, в попытках спасти сына. Томми находился снаружи. Он увидел, как Эрик стучит в окно и зовет на помощь. Окно было заблокировано кондиционером, поэтому подросток оказался взаперти и не мог выбраться самостоятельно. Дедушка выломал кондиционер, открыл створки и вытащил подростка из горящего дома. Затем он попытался зайти в здание, чтобы найти Томаса, но сильный жар и пламя остановили его.

Пожарная бригада, вызванная на место происшествия, потушила пожар и обнаружила тело мужчины за дверью спальни сына. Томас, предположительно, умер от дыма и высокой температуры воздуха до того, как до него добралось пламя. Эрик получил серьезные повреждения дыхательных путей и был доставлен ожоговый центр вертолетом. Он находится в медикаментозной коме и восстанавливается.

У Томаса осталась жена и двое детей. Друзья описывают погибшего как семейного человека, который очень любил своих родных. «Томас также был самым лучшим другом. Он всегда предлагал помощь всем и каждому. Его будет не хватать всем, кто его знал», — пишет друг погибшего.

Ранее сообщалось, что житель США спас четырех человек из горящего дома после того, как случайно ошибся поворотом и увидел возгорание. Позже выяснилось, что в доме была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала.

