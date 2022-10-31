Мужчина ошибся поворотом и спас четырех человек из пожара

New York Post: Брендон Бирт спас четырех человек из пожара благодаря повороту не туда

Житель американского штата Айова спас четырех человек из горящего дома после того, как случайно ошибся поворотом и увидел возгорание. Об этом сообщает New York Post.

Брендон Бирт ехал поздно вечером по городу Ред-Оук и в темноте свернул не туда. Вскоре он увидел, что в одном из частных домов занимается пожар. «Я подумал, что в доме обязательно кто-то есть, потому что был поздний вечер. Я знал, что действовать нужно быстро», — вспоминает мужчина. Американец начал стучать в окна и кричать: «Пожар!»

Бирт рассказал, что с каждой секундой пламя разгоралось все сильнее. Вскоре на улицу выбежали трое детей, в возрасте восьми, 14 и 17 лет. К этому моменту крыльцо здания уже было охвачено огнем. Вслед за ними выскочил их 22-летний брат. «Когда они выбежали, я чуть не разрыдался», — говорит Бирт.

Позже выяснилось, что в доме была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. Жильцов разбудили именно стук и крики Бирта. В момент происшествия родители детей находились в отъезде. Мать спасенных Тендер Леман заявила, что очень благодарна Бирту. «Мои дети не выбрались бы самостоятельно. Они живы и здоровы благодаря ему. Он буквально спас им жизнь», — подчеркнула она.

В огне погибли пять из семи принадлежавших семье собак, а дом полностью выгорел. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что подросток из английской деревни Блайтон, графство Линкольншир, спас пожилого мужчину из охваченного огнем дома. На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили возгорание.