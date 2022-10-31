Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:36, 31 октября 2022Из жизни

Мужчина ошибся поворотом и спас четырех человек из пожара

New York Post: Брендон Бирт спас четырех человек из пожара благодаря повороту не туда

Житель американского штата Айова спас четырех человек из горящего дома после того, как случайно ошибся поворотом и увидел возгорание. Об этом сообщает New York Post.

Брендон Бирт ехал поздно вечером по городу Ред-Оук и в темноте свернул не туда. Вскоре он увидел, что в одном из частных домов занимается пожар. «Я подумал, что в доме обязательно кто-то есть, потому что был поздний вечер. Я знал, что действовать нужно быстро», — вспоминает мужчина. Американец начал стучать в окна и кричать: «Пожар!»

Бирт рассказал, что с каждой секундой пламя разгоралось все сильнее. Вскоре на улицу выбежали трое детей, в возрасте восьми, 14 и 17 лет. К этому моменту крыльцо здания уже было охвачено огнем. Вслед за ними выскочил их 22-летний брат. «Когда они выбежали, я чуть не разрыдался», — говорит Бирт.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Позже выяснилось, что в доме была установлена пожарная сигнализация, но она не сработала. Жильцов разбудили именно стук и крики Бирта. В момент происшествия родители детей находились в отъезде. Мать спасенных Тендер Леман заявила, что очень благодарна Бирту. «Мои дети не выбрались бы самостоятельно. Они живы и здоровы благодаря ему. Он буквально спас им жизнь», — подчеркнула она.

В огне погибли пять из семи принадлежавших семье собак, а дом полностью выгорел. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что подросток из английской деревни Блайтон, графство Линкольншир, спас пожилого мужчину из охваченного огнем дома. На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили возгорание.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Минобороны объявило о прекращении вручения повесток в рамках мобилизации
В Совфеде объяснили слова Матвиенко о ее розыске Интерполом
Выявлен механизм возникновения инсульта при опоясывающем лишае
Стали известны подробности о погибшей при давке в Сеуле россиянке
В Москве откроется старая станция метро в составе Большой кольцевой линии
В российском регионе запретили использовать беспилотники
Мужчина ошибся поворотом и спас четырех человек из пожара
В Турции нашли выгоду в раздражении Байдена Зеленским
Из российской колонии освободился людоед Малышев после 23 лет заключения
Минобороны России сообщило о переговорах с Турцией по зерновой сделке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.