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02:50, 23 декабря 2022Экономика

Основателя FTX выпустили под залог

Суд США выпустил под залог в 250 миллионов долларов основателя FTX Бэнкмана-Фрида

Фото: Reuters

Суд США постановил выпустить под залог основателя и бывшего гендиректора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, размер залога составил 250 миллионов долларов. Эта сумма стала, по словам федерального прокурора Николаса Руса, одной из крупнейших в истории американского правосудия. При этом основатель биржи должен находиться в доме своих родителей в условиях электронного слежения.

Прокурор отметил, что обвинения в отношении предпринимателя достаточно серьезны для того, чтобы он оставался в заключении. Однако он подчеркнул, что от добровольно согласился на процедуру экстрадиции в США с Багамских островов, где был задержан на прошлой неделе. Также его состояние существенно сократилось, поэтому, по мнению прокурора, размер залога «значительно ограничит способность обвиняемого передвигаться».

12 декабря Бэнкмана-Фрида задержали на Багамских островах, а на следующий день власти США подали к нему иск. 21 декабря он дал согласие на свою экстрадицию, а на следующий день самолет уже приземлился в Нью-Йорке. Прямо из аэропорта его повезли в здание суда.

Криптовалютная биржа FTX объявила о банкротстве в США в ноябре. Тогда же Бэнкман-Фрид решил уйти с поста главы компании. В общей сложности площадка накопила долгов на восемь миллиардов долларов.

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Марина Совина
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