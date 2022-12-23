Отбор газа из хранилищ в Европе упал до минимума

Отбор газа из европейских ПХГ упал до минимума с ноября на фоне теплой погоды

Теплая погода в Европе привела к падению отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ) до минимального уровня с 27 ноября, и в настоящее время он оказывается на 35 процентов ниже средних многолетних значений для декабря, обратил внимание ТАСС.

21 декабря страны ЕС отобрали из своих ПХГ 285 миллионов кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Суммарно с начала отопительного сезона, который в этом году в Европе начался рекордно поздно — 14 ноября, страны ЕС произвели отбор 14,74 миллиарда кубометров газа.

Заполненность хранилищ в Европе в настоящее время составляет 83,02 процента, что на 10,51 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В них находится 89,85 миллиарда кубометров газа. При этом нетто-отбор газа из хранилищ продолжается в большинстве стран ЕС, но в Германии, Австрии, Бельгии и Португалии закачка вновь превышает отбор.

На этой неделе в Центральной и Западной Европе наблюдается относительно теплая погода, что снижает потребности стран в газе. Так, Федеральное сетевое агентство Германии в своих прогнозах ориентируется на то, что температура в стране окажется на 5,91 градуса выше среднего значения за последние четыре года. Также резко подскочила доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС, которая на этой неделе стабильно держится на уровне около 20 процентов.

22 декабря страны ЕС официально утвердили динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу). Мера вступит в силу 15 февраля 2023 года, будет действовать один год и направлена на защиту европейского рынка от чрезмерного колебания газовых цен.