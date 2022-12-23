В СПЧ связали рост насилия в отношении российских детей с потоками мигрантов

Член СПЧ Кабанов связал рост насилия в отношении детей с потоками мигрантов в городах РФ

В России рост преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, имеет тесную связь с потоками мигрантов в городах страны. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Сейчас доля преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по мнению большинства экспертов, растет за счет мигрантов из Средней Азии, отметил правозащитник. Кабанов также обратил внимание на то, что есть немало случаев, когда преступления, в том числе гомосексуального характера, совершают не взрослые иностранцы, а их дети в школах.

«Если не признавать, что рост этих преступлений напрямую связан со значительным увеличением миграционных потоков, то невозможно организовать реально эффективное противодействие и решить заявленную задачу по профилактике», — написал член СПЧ.

Он напомнил, что во многих российских городах сформировались целые районы, где граждане боятся отпускать жен и детей на улицу без сопровождения из-за потенциальных домогательств и нападений со стороны «скромных и неиспорченных» мигрантов. Также, по словам Кабанова, были случаи, когда представители власти предпочитали обвинять российских девушек в недвусмысленном поведении, которым они якобы провоцируют «неискушенных» среднеазиатов.

До этого в Генпрокуратуре сообщили, что число случаев сексуального насилия в отношении детей в России выросло на 44 процента с 2010 года. Нескольким регионам страны было рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность притоком мигрантов в Россию и заявил, что эта ситуацию может нести угрозу сохранению духовных традиций.

