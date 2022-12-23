Патриарх Кирилл обеспокоился притоком мигрантов в Россию

Патриарх Кирилл заявил, что приток мигрантов в РФ может нести угрозу духовным традициям

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность притоком мигрантов в Россию и заявил, что эта ситуацию может нести угрозу сохранению духовных традиций. Его заявление опубликовано на сайте Русской православной церкви.

«Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций — как это было, к примеру, в Косово», — подчеркнул патриарх.

Он призвал задаться вопросами, какие ценности и уклад несут мигранты, как относятся к населению России, и не следует ли позаботиться о сохранении идентичности.

Глава РПЦ добавил, что привлечение иностранных граждан можно объяснить экономическими потребностями страны, однако все больше россиян не могут найти работу, а приток людей с чужой культурой провоцирует рост преступности и конфликтов, в том числе на национальной и религиозной почве.

Патриарх Кирилл указал, что в то время, когда Россия подвергается непрекращающемуся давлению извне, это может стать серьезной угрозой. Он заключил, что страна всегда открыта для людей любых национальностей в случае, если они в ответ проявляют уважение.

Ранее глава РПЦ заявил, что Россия лицом к лицу сталкивается с опасностями, которые бросают вызов самому существованию страны.

