Раскрыты правила обращения с купюрами

Сотрудник ЦБ Оксенчук заявил об уязвимости купюр для стиральных машин и высоких температур

Начальник отдела экспертизы денежных знаков Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Андрей Оксенчук рассказал, как правильно хранить купюры. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Оксенчук раскрыл правила обращения с купюрами и отметил, что к ним необходимо относиться аккуратно и внимательно. Он также заявил об уязвимости наличных денег для стиральных машин и высоких температур.

«Не стоит допускать попадания денег в стиральную машинку, воздействия на них высоких температур и различных веществ — после таких процедур вам могут отказать в приеме банкнот», — призвал сотрудник ЦБ.

Эксперт напомнил, что рваные, мятые и купюры с другими изъянами выводят из оборота и уничтожают. При наличии такой банкноты ее следует обменять в любом коммерческом банке: организация откажет в процедуре только при особо сильных повреждениях. При подозрениях в подлинности купюры ее необходимо отнести в полицию и не пробовать ей расплатиться, чтобы не стать соучастником сбыта подделок.

Ранее глава «Гознака» Аркадий Трачук рассказал о возвращении пятирублевых банкнот. По его словам, это произойдет в 2023 году.