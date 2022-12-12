Глава «Гознака» рассказал о возвращении пятирублевых банкнот

Глава «Гознака» Трачук заявил о возможном возвращении пятирублевых банкнот в 2023 году

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

Однако, отметил он, «не принято» говорить о том, печатаются ли банкноты с таким номиналом в данный момент, поскольку есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение. «Гознак» выпускал пятирублевые купюры всего один раз — в 1997 году.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил «Ленте.ру», что возвращение купюр в пять и десять рублей может быть связано с подорожанием металла. При этом он усомнился в необходимости печатать банкноты такого номинала, заявив, что «у нас не за что будет ими платить».

30 июня Центробанк показал новую банкноту номиналом в 100 рублей, ее ввели в обращение в тот же день. В бумагу банкноты внедрены защитные волокна двух типов: цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

