В России объяснили решение вернуть купюры в пять и десять рублей

Депутат Делягин: план вернуть купюры в пять и десять рублей связан с подорожанием металла

Возвращение купюр в пять и десять рублей может быть связано с подорожанием металла, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Так он объяснил планы по возобновлению печати купюр в разговоре с «Лентой.ру».

Зампред Центробанка (ЦБ) России Сергей Белов сообщил, что регулятор планирует возобновить в конце 2022 года печать денежных купюр номиналом в десять рублей. «В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Сейчас изменились технологии: например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30 процентов», — сказал Белов. Он добавил, что технология лакирования банкнот прошла обкатку, Центробанк ей полностью доверяет и будет использовать в дальнейшей работе.

Кроме того, в Центробанке обсуждают вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. При этом зампред ЦБ подчеркнул, что речи о полной замене металлических денег номиналом в пять и десять рублей не идет. Купюры и монеты будут вместе находиться в обращении.

Из-за налогового маневра в металлургии у нас очень сильно выросли цены на металл. Поэтому металл у нас сейчас дорогой, и бумажные купюры оказались дешевле металлических. Вот и все Михаил Делягин депутат

«По этой причине и возвращают в оборот пятирублевые и десятирублевые купюры. Хотя, на мой взгляд, это глупость, потому что у нас не за что будет ими платить», — заявил Делягин.

Депутат объяснил, что возвращение пятирублевых и десятирублевых купюр не связано с деноминацией. Он добавил, что об изменении нарицательной стоимости денежных знаков речи не идет. «Более того, деноминацию можно делать, когда стабилизировались цены. У нас сейчас, конечно, формально есть дефляция, но про стабилизацию цен я бы не говорил», — заключил он.

22 июля Банк России снизил ключевую ставку до 8 процентов годовых с 9,5 процента. Новое сокращение на 150 базовых пунктов оказалось более существенным, чем ожидали многие эксперты. В дальнейшем Центробанк будет оценивать целесообразность снижения показателя во втором полугодии. Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанной динамикой потребительского спроса, сообщается в релизе регулятора.